Санврачи рассказали как может произойти заражение коронавирусом

11:45 | 28.01.2020

Фото: Вечерние Ведомости

В Екатеринбурге во время пресс-конференции, посвящённой ситуации с коронавирусом, рассказали, как распространяется вирус, чего хватит для заражения, и что необходимо делать при признаках инфекционных заболеваний.



«На сегодня установлен путь передачи – воздушности-капельный. Инфицированный человек во внешнюю среду с кашлем и чиханием выделяет вирус. Необходимо избегать людей с признаками инфекционных заболеваний. Ранее с этим вирусом не встречались. Все профилактические меры направлены на предотвращения распространения. Мы рекомендуем вам следить за своим здоровьем и самим не становится распространителем»,- разъяснила начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Светлана Перминова.



Также отметила, что лабораторные тесты выявления вируса разработаны, и они находятся в системе роспотребнадзора. Алгоритм диагностики такой, что пациент немедленно изолируется, госпитализируется и проверяется.

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