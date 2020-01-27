В Свердловской области нет больных коронавирусом

11:32 | 28.01.2020

Фото: Вечерние Ведомости

В Свердловской области не выявлены случаи заболевания коронавирусом. Об этом сообщила во время пресс-конференции начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Светлана Перминова.



Также санврачи отметили, что в связи с угрозой распространения нового коронавируса необходимо соблюдать меры предосторожности в поездках:



- Уточняйте эпидемиологическую обстановку при планировании путешествия;

- Пейте только бутилированную воду, ешьте только термически обработанную пищу;

- Используйте маски для защиты органов дыхания;

- Мойте руки перед едой и после посещения многолюдных мест.



Желательно не посещать рынки, где продаются морепродукты и животные, а также культурно-массовые мероприятия с участием животных.



При любом недомогании необходимо обратиться за медицинской помощью.

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