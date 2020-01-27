В Свердловской области пропал мужчина

20:28 | 27.01.2020

Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге пропал Круглов Александр Андреевич. Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России, 28 декабря прошлого года мужчина ехал попуткой из Бисерти до Екатеринбурга, с тех пор его местоположение неизвестно.



Дата рождения Круглова – 12 июля 1989 года. У мужчины русые волосы, зеленоватые глаза и ямочки на щеках. Также на лопатках у пропавшего татуировка «не смотри я не ангел».



На данный момент телефон Александра недоступен, в сети мужчина не появлялся.



Сейчас полицейские ведут розыскные мероприятия.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»