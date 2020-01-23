Депутат-единоросс из Полевского предложила сельчанам отдать детей в интернат

09:32 | 24.01.2020

Людмила Боронина, сотрудница муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и народного творчества» Полевского, избравшаяся от «Единой России» и являющаяся координатором партпроекта «Крепкая семья» от депутатского объединения «ЕР» в местной думе предложила рассмотреть вопрос обучения детей из поселка Красная горка в интернате.



Заявление депутата прозвучало в ходе заседания комитета по социальной политике думы Полевского городского округа 21 января. В ходе заседания обсуждалась организация бесплатной перевозки школьников из поселка Красная горка в Полевской, поскольку в самом населенном пункте учебное заведение отсутствует, а рейсовый автобус ходит крайне редко. Дети вынуждены идти по обочине вдоль трассы 4 километра. Депутат Людмила Боронина, вместо того, чтобы найти выход из ситуации, который бы устроил и родителей, и детей, предложила последним обучаться в интернате.



«Вспоминая добрые советские времена: у нас была система интернат для детей из сельской местности. Ребенка привозили в понедельник утром, забирали в субботу вечером. У нас есть на территории коррекционная школа, она временно на ремонте, здание муниципальное, отапливается. Может нам рассмотреть вопрос интерната для сельских детей, у родителей которых нет возможности их возить?», – заявила в ходе заседания Людмила Боронина, вызвав возмущение не только своих коллег, но и жителей.



Заявление Людмилы Борониной напомнило родителям о другом громком высказывании представителя власти. В октябре 2018 года тогда еще директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече с детьми и подростками в Кировграде заявила, что «государство не просило вас рожать».

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