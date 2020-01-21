На трассе Пермь-Екатеринбург из-за аварии ограничили движение

13:52 | 22.01.2020

Фото: МК-Урал

На 204 км автодороги Пермь-Екатеринбург произошла авария. На участке введено ограничение движения.



В результате происшествия никто не пострадал. Все обстоятельства аварии в настоящее время устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД и дорожный мастер. Организовано реверсивное движение.



Как долго будут действовать ограничения – пока неизвестно, однако водителей просят заранее планировать свой маршрут, соблюдать правила дорожного движения и с пониманием относиться к ситуациям на дорогах.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»