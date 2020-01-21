В Арамиле обнаружили тело школьника с ножевыми ранениями

23:22 | 21.01.2020

Фото: abnews.ru

В городе Арамиль Свердловской области местные жители обнаружили тело подростка с ножевыми ранениями. Очевидцы считают, что ребенок мог изрезать себя сам.



Как передает портал Е1, тело было найдено на Октябрьской улице. Случай подтвердили в Следственном комитете и начали проводить проверку.



По словам пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, подросток воспитывался в благополучной семье. Сейчас полиция опрашивает знакомых семьи, чтобы разобраться с тем, что произошло.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»