Новости дня
23:22 | 21.01.2020
Фото: abnews.ru
В Арамиле обнаружили тело школьника с ножевыми ранениями
Как передает портал Е1, тело было найдено на Октябрьской улице. Случай подтвердили в Следственном комитете и начали проводить проверку.
По словам пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, подросток воспитывался в благополучной семье. Сейчас полиция опрашивает знакомых семьи, чтобы разобраться с тем, что произошло.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
21.01.2020
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