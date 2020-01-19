Руководство ключевого подразделения свердловского полицейского главка сменится в ближайшие дни

12:27 | 20.01.2020

Рашид Даулетов. Фото: пресс-служба УМВД по Астраханской области

На должность начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области согласован полковник полиции Рашид Даулетов, который до последнего времени занимал аналогичную должность в УМВД по Астраханской области, откуда приехал на Средний Урал начальник регионального полицейского главка Александр Мешков. Об этом veved.ru сообщили источники в правоохранительных органах.



По данным издания, назначение может состояться уже на этой неделе.



Рашид Даулетов родился в Астрахани в 1974 году. Имеет высшее образование. В органах внутренних дел с 1997 года. Рашид Даулетов состоял на различных должностях и имеет большой опыт в оперативной работе по выявлению и раскрытию преступлений в области незаконной добычи водных биоресурсов, топливно-энергетическом комплексе и налоговой сфере. До июня 2017 г. был заместителем начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Астраханской области. Его отец также служил в МВД СССР, в том числе, в должности заместителя начальника штаба УВД Астраханской области.



Рашид Даулетов в случае назначения сменит начальника свердловского УЭБиПК Сергея Чувакова.

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