На Урале произошла смертельная авария

10:03 | 19.01.2020

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Накануне вечером на 45 километре дороги Нижние Серги – Михайловск – Арти произошла авария с участием Lada Kalina и грузовика. Есть погибшие, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.



По предварительным данным, 60-летний водитель Lada Kalina ехал со стороны Михайловска, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Iveco.



В результате аварии погибли два человека: мужчина-водитель Lada и женщина-пассажир. В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего и личности погибших.





Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»