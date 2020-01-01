Теплая погода разрушила ледовый городок в Екатеринбурге

15:23 | 17.01.2020

Фото: e1.ru

В центре Екатеринбурга развалилась одна из ледяных конструкций.



Ледяная глыба обрушилась рядом с горкой, на которой катались жители. После происшествия всех людей вывели за пределы городка. Пострадавших нет.



В мэрии обещают восстановить конструкцию уже к завтрашнему дню. О сносе пока речь не идет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»