Сотрудница дежурной части свердловского ГУ МВД попалась на организации наркопритона

10:02 | 17.01.2020

Сотрудница свердловской полиции стала обвиняемой по уголовному делу об организации наркопритона на Уралмаше. Об этом veved.ru сообщили собственные источники в силовых структурах региона.



Как стала известно veved.ru, выйти на 22-летнюю В., проживающую в новостройке на улице Индустрии в Екатеринбурге, удалось в ходе расследования сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков другого уголовного дела, возбужденного по ст. 228.1 («Незаконное производство или сбыт наркотических веществ»), по которому она также проходит обвиняемой.



В ходе проверки одного из адресов, оперативники УНК и вышли на молодую девушку, которая оказалась их коллегой – главным специалистом-экспертом дежурной части ГУ МВД России по Свердловской области.



По факту организации и содержания наркопритона возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 232 УК РФ. Оперативное сопровождение по делу проводилось с участием сотрудников подразделения собственной безопасности полицейского главка. В отношении сотрудницы полиции избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в настоящее время расследованием уголовного дела занимаются сотрудники регионального СКР.



Добавим, что в настоящее время девушка уже уволена из органов внутренних дел.

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