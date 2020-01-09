Часть взятки экс-мэра Каменска-Уральского пойдет в бюджет города

17:42 | 9.01.2020

Фото: newdaynews.ru

Пятая часть взятки, за которую осужден экс-мэр Каменска-Уральского и глава Южного управленческого округа, пойдет в бюджет города.



Как сообщили в УФССП по Свердловской области, городская казна получит 1 миллион 8 тысяч 686 рублей. Именно эта сумма проходила по уголовному делу как вещественные доказательства, на них было открыто исполнительное производство, оно окончено. Других исполнительных производств по делу Астахова у приставов нет.



Напомним, Астахов получил деньги и имущество на сумму около шести миллионов рублей, в том числе автомобиль Toyota Venza от представителя строительной фирмы. Экс-чиновник получил взятки за подписание актов о приемке выполненных работ по двум муниципальным контрактам – на строительство детского сада и двух жилых домов. При этом часть работ фактически не была выполнена, однако деньги за них подрядчик получил.



Астахова лишили свободы на восемь лет, но в апелляции приговор заменили на 6 лет условно.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»