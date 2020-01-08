Мэр Екатеринбурга остался недоволен уборкой города от снега в праздники

11:34 | 9.01.2020

Фото: kommersant.ru

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел объезд улиц города и оценил работу по очистке улично-дорожной сети от снега. Работой коммунальных служб в некоторых районах мэр остался недоволен.



Следует отметить, что во время праздников в среднем коммунальщики вывозили на полигоны 1,5 – 2 тысячи тонн снега.



Планируется, что в эту субботу, 11 января, глава города снова проведет объезд, чтобы проверить как идет работа по устранению недочетов в районах.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»