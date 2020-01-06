Из-за дыма с тлеющей свалки на Уралмаше екатеринбуржцам посоветовали оставаться дома

15:57 | 8.01.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Коммунистической сотрудники ГУ МЧС ведут работы по ликвидации тления. Из-за запаха гари жителям города посоветовали не выходить на улицу без особой надобности.



Сильный запах гари могут почувствовать жители микрорайонов Эльмаш и Уралмаш.



На данный момент специалисты засыпают очаги тления снегом, вывозимым с улиц.



Следует добавить, что жителям также порекомендовали ограничить себя в прогулках и постараться не открывать окна, двери и не проветривать помещение.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»