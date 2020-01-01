В екатеринбургском контактном зоопарке девочку покусал енот

13:42 | 4.01.2020

Фото: Е1

В Екатеринбурге в контактном зоопарке 8-летнюю девочку укусил енот. Инцидент произошел вчера в зоопарке «Вот енот» на улице Тургенева.



Как передает портал Е1, по словам очевидцев, посетители сделали все, чтобы не провоцировать енотов: выключили звук на телефонах, вспышки, не кричали. Им было предложено посетить 3 комнаты, в одну из которых пускали только за дополнительную плату, 300 рублей. Там разрешали поглядеть на енотов-«малышей».



«Мы зашли в комнату, енотов было штуки четыре, может, пять, — не успела понять. Мы сели на маленькие стульчики в кружочек, и тут всё и началось. Самец подошёл к моей сестре и вцепился ей в ногу зубами, инструктор схватила животное, тем самым сама пострадала, он вцепился ей в руку, девушка начала заталкивать его в клетку, при этом енот ни в какую не отпускал, он просто пытался отгрызть кусок плоти, его глаза горели», - цитирует Е1 сестру пострадавшей девочки.



В итоге сотрудники зоопарка вернули сестрам деньги, но только за третью комнату, где на них напал енот. Остальные услуги, по мнению работников, были оказаны качественно.



Семья пострадавшей девочки собирается сообщить о случившемся в прокуратуру.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»