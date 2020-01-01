В екатеринбургской Епархии рассказали о богослужениях накануне Рождества

15:02 | 3.01.2020

Фото: пресс-служба екатеринбургской Епархии

В Епархии Екатеринбурга рассказали о графике богослужений на последнюю неделю Рождественского поста и Святки.



Так, в субботу, 4 января, владыка Кирилл совершит Божественную литургию в храме во имя преподобномученика Вадима при исправительной колонии № 10 ГУФСИН. Также в этот день состоится всенощное бдение в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе Екатеринбурга.



В воскресенье, 5 января, состоится Божественная литургия в храме благоверного князя Александра Невского в Верхней Пышме. Её возглавит митрополит Кирилл. 6 января пройдут Божественная литургия в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе Екатеринбурга, архиерейское всенощное бдение и праздничное божественное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе.



Рождественская вечерня, которую возглавит митрополит Кирилл, состоится 7 января также в Свято-Троицком кафедральном соборе, а 8 января владыка проведет Божественную литургию в храме первоверховных апостолов Петра и Павла в городе Первоуральске.



Добавим, что подробнее ознакомиться с графиком богослужений можно на официальном сайте екатеринбургской Епархии.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»