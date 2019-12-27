На улице Титова в Екатеринбурге иномарка от столкновения перевернулась на бок

Сегодня вечером в Екатеринбурге на улице Титова столкнулись две иномарки. Одна из них отлетела от удара и перевернулась на правый бок.Очевидец происшествия рассказал, что столкновение было сильное — Mercedes остался без «морды», а в KIA, которая перевернулась, зажало человека.Сотрудники ГИБДД по Екатеринбургу выясняют все обстоятельства ДТП.