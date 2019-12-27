В Полевском осудят мошенницу, из-за которой пострадали шесть человек

15:34 | 31.12.2019

Фото: yandex.ru

Жительница города Полевского предстанет перед судом за мошенничество с полисами ОСАГО. От ее действий пострадали шесть человек.



Как сообщает прокуратура Свердловской области, обвиняемая, будучи оказывала услуги по заключению со страховыми компаниями договоров ОСАГО в период с июля 2018 года по февраль 2019 года.



Обвиняемая передавала сведения о транспортных средствах граждан Полевского своим знакомым, имеющим возможность оформления полисов, после чего распечатывала готовый документ на личном компьютере и передавала клиентам за две тысячи рублей. При этом, она достоверно знала, что страховая компания не будет производить страховые выплаты при наступлении страхового случая, то есть полис ОСАГО будет являться недействительным. Знакомым женщина платила от 700 до 2,5 тысяч рублей за клиента, остальную сумму оставляла себе.



Кроме того, свердловчанка, путем обмана своих клиентов, подделывала ОСАГО, самостоятельно внося в страховые полисы, оформленные надлежащим образом на иных граждан, сведения о транспортных средствах обратившихся к ней лиц, тем самым вводя в заблуждение своих клиентов и получая от них денежное вознаграждение. При этом, обвиняемая знала, что полисы ОСАГО являются недействительными,



В результате проделанных махинаций обвиняемая нанесла ущерб шести жителям Полевского на общую сумму свыше 37 тысяч рублей. На данный момент женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), а также по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования").



Ранее, в июле 2019 года, обвиняемая уже была осуждена за совершение аналогичных преступных деяний в количестве 12 эпизодов мошенничества, судом ей было назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 9 месяцев.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»