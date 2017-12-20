При ограблении заправки в Камышлове ранен охранник

21:19 | 27.12.2019

Сегодня около 20:00 в Камышлове неизвестным было совершено вооруженное ограбление заправочной станции "Газпромнефть". В ходе инцидента ранен охранник.



Судя по видео оказавшемся в распоряжении "Вечерних ведомостей" преступник был вооружен автоматическим оружием.



На данный момент на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Обнаружены две гильзы.







По данным источника "Вечерних ведомостей", раненый охранник находится в реанимационном отделении в крайне тяжёлом состоянии, у него сквозное ранение бедра, раздроблена кость.

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