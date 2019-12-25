В столице Урала 3,6 тысяч человек остались без воды

12:20 | 26.12.2019

Фото: oblgazeta.ru

Накануне вечером в Екатеринбурге произошла коммунальная авария, в результате которой 3,6 тысяч человек остались без воды.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, накануне вечером на улице Волгоградской произошло повреждение трубопровода холодного водоснабжения. В результате без воды остались 13 домов, в которых проживает 3574 человека, в том числе 767 детей.



Сегодня коммунальщики планируют устранить прорыв. К домам, оставшимся без водоснабжения, организован подвоз воды.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»