В Екатеринбурге вынесли приговор водителю автобуса, признанному виновным в смерти мотоциклиста

17:52 | 23.12.2019

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В уральской столице суд вынес приговор уроженца Республики Кыргызстан, за то, что тот насмерть сбил мотоциклиста, управляя автобусом.



Авария произошла на улице Челюскинцев в апреле этого года. При повороте налево водитель «ПАЗ» нарушил ПДД: не уступил дорогу мотоциклисту, ехавшему по встречке.



Водитель мотоцикла получил многооскольчатый перелом основания черепа, внутримозговое кровоизлияние, перелом скуловой, подвздошной, седалищной костей и множественные переломы ребер и нижних конечностей. Он скончался в тот же день.



Водитель автобуса Мизропшо Абдурасулов свою вину не признал. В результате, ему назначили 3 года колонии.



Приговор суда в законную силу не вступил.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»