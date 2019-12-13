В Среднеуральске пропала мать троих детей

09:15 | 17.12.2019

Фото: ПСО «Прорыв»

В Среднеуральске ищут пропавшую 27-летнюю Ксению Андреевну Ерохину. Она вышла из соседнего дома, где была в гостях, еще днем 14 декабря. После этого Ксению никто не видел.



Сейчас молодую маму разыскивают волонтеры и сотрудники полиции. Приметы пропавшей: рост 160-165 см, худощавое телосложение, русые волосы, темно-зеленые глаза.



На момент пропажи она была одета в темно-синий пуховик до колен с красным мехом на капюшоне и черные угги.



Как пишет портал «8 район», дома Ксению ждут муж и трое детей. Самый младший ребенок родился всего месяц назад.



Если вы знаете что-либо о местонахождении Ксении Ерохиной, необходимо позвонить руководителю поискового отряда Наталии «ЛИСА» +7-9000-44-02-20 или в полицию 02.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»