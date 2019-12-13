В Екатеринбурге столкнулись Mercedes и Range Rover. Есть пострадавший

Минувшей ночью в Екатеринбурге на пересечении улиц Мира и Блюхера произошла авария с участием Mercedes и Range Rover. Есть пострадавший.Водитель Mercedes ехал по улице Блюхера, Range Rover — по улице Мира. По словам водителя Mercedes, второй участник аварии проехал на красный сигнал светофора. Столкновения избежать не удалось. Кроме того, мужчина отметил, что водитель Range Rover был пьяный и убежал с места аварии.В результате ДТП пострадал друг водителя Mercedes. На «скорой» его увезли в больницу.