Начальник екатеринбургского УМВД Сергей Кулагин покидает свой пост

09:25 | 13.12.2019

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Начальник екатеринбургского УМВД, полковник полиции Сергей Кулагин написал рапорт об увольнении из органов, сообщают собственные источники «Вечерних ведомостей» в свердловской полиции.



По информации veved.ru Сергей Кулагин сначала ушел на больничный, а чуть позже написал рапорт об увольнении. Кроме этого, известно, что полковник Кулагин в ближайшее время приступит к работе в службе безопасности одного крупного промышленного холдинга.



Также по данным наших источников, новый начальник УМВД России по городу Екатеринбургу приехал из Твери и уже готовится к собственному назначению в столице Урала.



Напомним, Сергей Кулагин назначен начальником Управления МВД России по Екатеринбургу в 2017 году. Слухи о его уходе из органов появились ещё месяц назад, однако тогда информация не подтвердилась.

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