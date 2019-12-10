В Екатеринбурге крупный пожар на Уральском лакокрасочном заводе

Дым от пожара видно из разных концов города. Фото: E1.ru, ИА «Ночные новости», читатели «Вечерних ведомостей»

Видео: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге на Фронтовых Бригад, 35, по предварительной информации на складе с лакокрасочной продукцией, произошёл крупный пожар. Как сообщает источник портала Е1.ru, в помещении склада произошел разлив лакокрасочных материалов.В ГУ МЧС по Свердловской области прокомментировали ЧП: «Информация о возникшем на территории производственной площадки Уральского завода лакокрасочных изделий пожаре поступила в 11:58. На место выехали силы и средства Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 16 единиц техники и 68 человек личного состава. По предварительной информации, на площади 600 квадратных метров горят разлитые лакокрасочные материалы. Для координации действий на месте развернут оперативный штаб пожаротушения. Информации о пострадавших не поступало».Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, к месту пожара направлены дополнительные силы и средства регионального МЧС.«К месту пожара на территории Уральского завода лакокрасочных изделий направлены дополнительные силы и средства. В настоящее время на ликвидации пожара задействованы 83 человека личного состава и 26 единиц спецтехники. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Существует угроза обрушения кровли ангара. Для координации действий сил и средств на месте развернут штаб пожаротушения. На месте работает передвижная лаборатория для измерения предельно допустимой концентрации вредных веществ. Информации о пострадавших не поступало», – говорится в сообщении ведомства.