В Екатеринбурге суд расторг фиктивный брак россиянина с жительницей Киргизии

19:42 | 9.12.2019

Фото: stv24.tv

В уральской столице суд по иску прокуратуры расторг фиктивный брак местного жителя с гражданкой Киргизской Республики. Как рассказали в Управлении по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессах, целью заключения брака было облегчение получения процедуры получения гражданкой Киргизии гражданства Российской Федерацией.



Уточняется, что мужчина и женщина не общались, не вели общего хозяйства. Кроме того, жительница Киргизии равнодушно относилась к злоупотреблению супругом спиртным и длительное время отсутствовала на территории России и не интересовалась жизнью мужчины.



Брак, признанный фиктивным, также нарушает интересы законодательства РФ, так как дает право иностранному гражданину на законное пребывание на территории страны и получение гражданства в упрощенном порядке.



Железнодорожный райсуд принял решение аннулировать данный брак. Судебная коллегия Свердловского облсуда оставила решение первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу ответчицы – без удовлетворения.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»