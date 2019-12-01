В Екатеринбурге ещё один крупный пожар. На этот раз горит школа № 17 на Белинского

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В Екатеринбурге за один вечер случился второй крупный пожар. На этот раз загорелось здание школы № 17 на улице Белинского, 123.По сообщениям очевидцев из окна класса на четвертом этаже вырываются языки пламени. В данный момент на месте работают более 10 пожарных машин. К зданию школы подъехали две машины скорой помощи.По неподтвержденной информации, в классе загорелась мебель. Официальных данных от МЧС пока не поступало, информации о пострадавших нет.