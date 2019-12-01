На перекрестке Радищева – Гурзуфская в Екатеринбурге горит трехэтажное здание

В центре Екатеринбурга на перекрестке улиц Радищева и Гурзуфской горит трехэтажное здание. На место съехались 25 единиц спецтехники, тушением занимаются 84 пожарных.Едкий запах дыма и гари распространился на несколько километров от места пожара. По информации очевидцев, возгорание видно даже с улицы Московской.Как рассказали в ГУ МЧС, у горящего здания рухнула крыша. Огонь распространился на территории 1200 квадратных метров.Из-за пожара на Гурзуфской и других улицах образовались сильные пробки.Следует отметить, что пожар происходит в районе ЕМУП «Спецавтобаза» и компании ООО «Неоакрил», связанной с депутатом гордумы Екатеринбурга Олегом Кагилевым. С собственником здания сотрудники МЧС связаться не могут.Информации о пострадавших в пожаре пока что нет. На данный момент сотрудники МЧС определяются с тактикой тушения пожара. По их словам ранг возгорания - 2.