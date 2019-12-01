На ЖБИ в Екатеринбурге собралась огромная очередь из-за открытия «Гиперболы»

В Екатеринбурге на ЖБИ открылся супермаркет «Гипербола». Перед магазином выстроилась огромная очередь, тянувшаяся от улицы Владимира Высоцкого.Как объяснил официальный представитель компании Илья Клюжин, причиной ажиотажа является то, что на ЖБИ просто давно не было хорошего магазина. Не все могут доехать до Пассажа или Гринвича, чтобы сходить «Гиперболу» за разнообразными продуктами.Но покупатели также отмечают, что очереди выстроились и за «гринкартами», которые бесплатно выдают сегодня. Кроме того, на сайте магазина сообщалось, что в первые дни открытия цены будут другими.В группе «Район ЖБИ» во Вконтакте пользователи выкладывают фотографии с места события. Некоторые шутят, что в колонну выстроились «голодающие Приволжья.