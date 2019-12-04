На Эльмаше в Екатеринбурге разыскивают 11-летнего мальчика

12:05 | 5.12.2019

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбург

В уральской столице пропал 11-летний Михаил Данилов. Мальчик с Эльмаша ушел из дома 30 ноября и до сих пор не вернулся.



Как сообщает ЕТВ, поиском ребенка начали заниматься полицейские.



Рост ребенка – 147 сантиметров. У Михаила плотное телосложение, светлые волосы и веснушки на лице. Последний раз его видели в синей куртке, темных штанах и берцах.



Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении ребенка, следует сообщить в полицию по телефонам (343)331-65-70, (343)278-27-04 или 02.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»