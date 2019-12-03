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09:22 | 4.12.2019
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге на Шаумяна KIA Rio сбила 17-летнюю девушку
Следует уточнить, что девушка переходила дорогу в неустановленном месте. 42-летняя женщина за рулем иномарки, стаж вождения которой – 15 лет, ехала со скоростью 40 км/ч по правому ряду и примерно за 300 метров от светофора решила объехать транспортные средства, стоявшие перед перекрестком. Увидев выбежавшую на дорогу девушку, водитель пыталась затормозить, но все же допустила наезд.
Пострадавшую доставили в ДГКБ №9 Екатеринбурга с ушибами мягких тканей.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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