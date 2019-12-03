В Екатеринбурге на Шаумяна KIA Rio сбила 17-летнюю девушку

09:22 | 4.12.2019

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Вчера вечером в уральской столице на улице Шаумяна произошло ДТП с участием KIA Rio. Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель за рулем иномарки двигалась в сторону улицы Фурманова и сбила 17-летнюю девушку.



Следует уточнить, что девушка переходила дорогу в неустановленном месте. 42-летняя женщина за рулем иномарки, стаж вождения которой – 15 лет, ехала со скоростью 40 км/ч по правому ряду и примерно за 300 метров от светофора решила объехать транспортные средства, стоявшие перед перекрестком. Увидев выбежавшую на дорогу девушку, водитель пыталась затормозить, но все же допустила наезд.



Пострадавшую доставили в ДГКБ №9 Екатеринбурга с ушибами мягких тканей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»