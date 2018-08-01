Пьяный участковый напугал жителей элитного дома в центре Екатеринбурга. Его задержали сотрудники ДПС

15:44 | 2.12.2019

В Екатеринбурге сотрудники ДПС задержали пьяного участкового уполномоченного, который устраивал «выкрутасы» на своем автомобиле, будучи одетым в форменную одежду.



По данным veved.ru из собственных источников, участковый отдела полиции №6 Тофик Кадыров встретился со своей знакомой, они сидели и выпивали в квартире дома по улице Энгельса. Около пяти часов утра, будучи в алкогольном опьянении, Кадыров спустился вниз, и сел за руль своего автомобиля «Хендай».



Пьяного полицейского увидели жители дома, которые сообщили о произошедшем в полицию. Пока экипаж ДПС ехал на место, полицейского задержали сами горожане, передав его прибывшим сотрудникам ГИБДД. Освидетельствование показало 0,6 промилле.



В настоящее время Тофик Кадыров отстранен от исполнения служебных обязанностей, решается вопрос об его увольнении в связи с совершением порочащего поступка.



В отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу заявили, что в настоящее время проводится служебная проверка по данному факту, по результатам которой будут приняты соответствующие меры дисциплинарного характера.

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