В Екатеринбурге сотрудники Областной детской клинической больницы протестуют против низких зарплат и переработок

14:30 | 2.12.2019

Фото: профсоюзз медработников «Действие»

В уральской столице протестуют более 113 сотрудников Областной детской клинической больницы. Как рассказали в профсоюзе медработников «Действие», врачи, медсестры и лаборанты подписали открытое заявление с протестом против низких зарплат и несправедливом распределении руководством учреждения.



«Мы не можем больше мириться с несправедливым распределением заработанных финансовых средств в нашем учреждении, - говорится в обращении сотрудников Областной больницы. - Наши трудовые договора содержат оклады, которые с учетом всех компенсационных выплат и положенных законами надбавок у специалистов с высшей квалификационной категорией составляют: у врача около 24000 руб., у медицинской сестры около 20000 руб., у младшего медицинского персонала - 13000 руб.»



Существует также стимулирующий фонд, из которого медикам выплачиваются дополнительные средства. По словам медработников, критерии, определяющие размер фонда для каждого неизвестны и непрозрачны, а также меняются произвольно по усмотрению администрации. При этом медики часто перерабатывают и получают 40-50 тысяч рублей – врачи и 20-30 тысяч – медперсонал. Такой уровень зарплат сотрудники Областной больницы считают недостойным.



Поэтому медики требуют обеспечение достойного уровня зарплат (не менее 66 тысяч рублей – у врачей и не менее 33 тысяч рублей – у среднего медперсонала), введение нормирования труда, оплату переработок свыше нормы и установку четких критериев распределения стимулирующих выплат.



«Мы, нижеподписавшиеся, просим устранить несправедливость и не допустить усиления социальной напряженности в нашем учреждении», - подчеркнули сотрудники ОДКБ.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»