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12:59 | 2.12.2019

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

На Уралмаше в результате ДТП погиб 73-летний пешеход

Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Машиностроителей иномарка сбила 73-летнего пешехода, выбежавшего на дорогу.

В отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что, по словам водителя Chevrolet, при проезде «зебры» на зелёный сигнал светофора во встречном направлении скопилась пробка. Неожиданно с левой стороны на дорогу вышел пешеход. Водитель пытался применить экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

73-летний пешеход от полученных травм скончался в машине скорой помощи.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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