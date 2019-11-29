На Уралмаше в результате ДТП погиб 73-летний пешеход

12:59 | 2.12.2019

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Машиностроителей иномарка сбила 73-летнего пешехода, выбежавшего на дорогу.



В отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что, по словам водителя Chevrolet, при проезде «зебры» на зелёный сигнал светофора во встречном направлении скопилась пробка. Неожиданно с левой стороны на дорогу вышел пешеход. Водитель пытался применить экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.



73-летний пешеход от полученных травм скончался в машине скорой помощи.



Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»