Новости дня
15:27 | 30.11.2019
Фото: сайт СУ СКР по Свердловской области
В Екатеринбурге за взятку в 18 миллионов рублей задержан замглавы СКР по Свердловской области
Вместе с Михаилом Бусылко сотрудниками ФСБ был задержан адвокат Владислав Вострецов, ранее работавший начальником следственного отдела по Верхней Пышме, который выполнял роль посредника при передаче денег. Как отмечает пресс-служба СКР, «незаконное вознаграждение предназначалось за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела».
«Михаил Бусылко и адвокат задержаны при получении взятки в ходе совместно проведенных с УФСБ России по Свердловской области оперативных мероприятий. Незаконное вознаграждение предназначалось за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела. Следователи СК России намерены ходатайствовать об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Михаилу Бусылко 43 года. Родился в Свердловске. В 1998 году окончил Уральскую государственную юридическую академию (УрГЮА). В следственных органах полковник прослужил более 20 лет. Ранее занимал должности следователя прокуратуры Чкаловского района Екатеринбурга, старшего следователя прокуратуры Свердловской области, а также следователя по особо важным делам управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе.
В период с 2007 по 2011 год занимал должности заместителя руководителя следственного отдела и руководителя второго следственного отдела СК при прокуратуре России по Уральскому федеральному округу. С 2011 года занимал должность заместителя руководителя следственного управления СК России по Уральскому федеральному округу.
Расследованием возбужденного уголовного дела занимается Четвертое управление ГСУ СКР. Сегодня, 30 ноября, суд рассмотрит ходатайство об аресте Бусылко.
© «Вечерние ведомости»
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