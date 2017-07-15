Лидера террористической организации будут судить в Екатеринбурге за попытку свержения власти

18:58 | 28.11.2019

Фото: 66.ru

В уральской столице начался судебный процесс по делу Эльдара Низамова, являющегося лидером запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир».



Как передает портал 66.ru, этот процесс откладывался с октября, так как у суда не было материалов, а также возникли проблемы с этапированием подсудимого.



Следует отметить, что Низамова обвиняют в организации, вербовке, а также подготовке к насильственному захвату власти. Так, подсудимый координировал антиконституционную деятельность, основанную на докторине создания «всемирного халифата», направленную на свержение власти, в том числе террористическими методами. Ему грозит пожизненное лишение свободы.



Добавим, что на сегодняшний день в России осуждено более 300 сторонников «Хизб ут-Тахрир».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»