Лесные разборки: в Свердловской области браконьер убил егеря и ранил его напарника

17:40 | 28.11.2019

Фото: news-ria.com

Государственные инспекторы Андрей Киргинцев и Сергей Ворохобов преследовали браконьера в лесах Таборинского района. В результате, в охотничьем домике произошла драка: браконьер сначала выстрелил в Киргинцева, а затем ударил его коллегу топором по голове и ножом несколько раз.



Сообщается, что Киргинцев умер на месте происшествия от потери крови. Ворохобов госпитализирован в тяжелом состоянии. Браконьер задержан.



Известно, что Ворохобов ранее работал руководителем межрайонного Тавдинского следственного отдела СУ СК при прокуратуре.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»