Все об убийстве 9-летнего ребенка из Беларуси в Екатеринбурге

15:16 | 28.11.2019

Фото: kp.ru

В Екатеринбурге утром было найдено тело 9-летнего мальчика. Известно, что перед смертью ребенка избивали плетками, а потом засунули в рот кляп. Погиб ребенок в Чкаловском районе, а тело нашли в Ленинском.



Как сообщает «Комсомольская правда - Екатеринбург», на квартире матери была найдена библия и плетки. Странно, что в этом «обряде экзорцизма» участвовали и родители ребенка. Однако существует три версии происходящего в момент «очищения» погибшего. По одной из версий в убийстве участвовал отец мальчика, по другой – сектанты, увлекшиеся обрядом, и в третьей версии фигурирует мать ребенка.



В любом случае, отец с дружками сейчас находятся в Екатеринбурге, а мать сбежала к предкам в Беларусь. Известно, что женщина проходила лечение в психиатрической больнице.



Пропажу мальчика обнаружила тетя, когда мать вернулась на родину без сына. Сестра сдала свою безумную родственницу, которая рассказала, что ребенок был убит еще в октябре матерью погибшего и соседкой. Мотивы «мать года» не огласила.



Сыщики свердловского главка полиции разыскивают предполагаемую убийцу ребенка. Отец убитого найден у себя в квартире еще с несколькими несовершеннолетними детьми. Официальные представители СУ СКР по Свердловской области пока не дают комментарии.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»