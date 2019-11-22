В Нижнем Тагиле сбили 14-летнюю девочку, переходящую дорогу в наушниках

11:33 | 25.11.2019

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Вчера вечером в Нижнем Тагиле в результате ДТП пострадала 14-летняя девочка. Она переходила проезжую часть по пешеходному переходу и не заметила приближающуюся Toyota.



Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области, в момент ДТП девочка шла в наушника, ее внимание было отвлечено, и она даже не услышала приближение иномарки. Из-за сильного удара подросток получила ушиб головного мозга, тупую травму живота и перелом ноги. Девочку госпитализировали в местную горбольницу.



Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в ситуации. Информацию о ДТП направят в подразделения по делам несовершеннолетних.



В ГИБДД добавили, что родителям следует объяснить детям всю опасность использования наушников и других гаджетов даже во время перехода по «зебре».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»