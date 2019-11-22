В Екатеринбурге женщина за рулём иномарки сбила 14-летнего мальчика

20:13 | 23.11.2019

Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

23 ноября днём в Екатеринбурге возле дома № 30 на улице Краснофлотцев водитель Peugeot 308 сбил 13-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неустановленном месте.



Автомобилем управляла 34-летняя женщина, имеющая 11-летний стаж вождения. Она сообщила, что двигалась со скоростью 50 км/ч. Мальчик выбежал неожиданно из-за стоящей машины. Наезда избежать не удалось.



По предварительной информации, мальчик шёл из школы с одноклассниками к другу в гости. При переходе проезжей части он не увидел приближающуюся машину из-за капюшона и был сбит. Инцидент произошёл в 250 метрах от перекрёстка.



В результате наезда мальчика доставили в больницу № 9 с предварительным диагнозом «ушиб мягких тканей волосистой части головы».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»