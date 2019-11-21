Около аэропорта Кольцово на мужчину напали вооруженные грабители и забрали 30 миллионов рублей

Машину грабители сожгли. Фото: ИА «Ночные новости»

Вчера вечером в Екатеринбурге на площади перед аэропортом Кольцово трое грабителей с оружием напали на 22-летнего мужчину. Они забрали у пострадавшего 30 миллионов рублей и скрылись, уехав на автомобиле.После нападения мужчину увезли на «скорой помощи» в городскую больницу. У пострадавшего огнестрельное ранение ягодицы и другие повреждения в области поясницы.Позже машину нападавших обнаружили на дублёре Сибирского тракта недалеко от остановки «Тубдиспансер». Автомобиль выгорел дотла.Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, на место происшествия выезжала усиленная следственно-оперативная группа полиции. После ЧП в Екатеринбурге ввели план «Перехват».Полковник Горелых отметил, что для оказания помощи в раскрытии преступления привлечены криминалисты, группа опытных сыщиков уголовного розыска и отделения по борьбе с организованной преступностью, а также кинолог со служебной собакой Арнелло.