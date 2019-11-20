В Свердловской области назвали среднюю зарплату за сентябрь

09:36 | 21.11.2019

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В Свердловской области средняя зарплата за сентябрь составила 39,7 тысяч рублей. Согласно опубликованным данным Свердловскстата, этот показатель вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Выше средней – заработная плата в таких сферах промышленности, обработки, добычи полезных ископаемых, энергетики, транспортировки и хранении, обеспечении военной безопасности.



Самые маленькие доходы — в общепите, гостиничном бизнесе, в сфере операций с недвижимостью и у административного персонала — от 28 до 32 тысяч рублей. При этом речь идет не о суммах с налогами.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»