Командир екатеринбургского полка ГИБДД Роман Ярыш уходит в ППС

19:04 | 18.11.2019

Роман Ярыш, командир полка ДПС ГИБДД по Екатеринбургу, переходит на аналогичную должность в полк ППС, пишет канал «Омбудсмен полиции».



Источники газеты «Вечерние ведомости» в правоохранительных органах информацию подтверждают. Однако большинство собеседников издания выражают свои опасения таким переменам - именно при Ярыше нехватка кадров достигла колоссальных показателей.



Отметим, что комментаторы поста разделились на тех, кто одобряет такой перевод полковника Ярыша, и тех, кто явно против назначения.



Так, например, один из комментаторов пишет: «От нормальных командиров люди пачками не бегут, а он уже развалил два раза гаи и ово замучил, и это не слова а факты» (орфография и пунктуация автора сохранена - прим. Ред.), другой добавляет: «Полком надо грамотно управлять, а не в шашечки играть людьми! А его это меньше всего интересует! Люди, подчиненные, для него никто и ничто! Главное рисоваться перед всеми красиво! Вот это про него! А человек он неплохой!».



Однако есть и те, кто поддерживает Ярыша: «Роман Григорьевич нормальный мужик. Я с ним 4 года вместе служил. Он просто за дело свое душой радеет. А ерунду про него говорят только те кто добросовестно служить не хочет» (орфография и пунктуация автора сохранена - прим. Ред.)



Добавим, что среди комментариев есть и такие, которые по законодательству РФ публиковать мы не имеем права.

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