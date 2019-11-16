В Екатеринбурге в подвале заживо замуровали котов с котятами

12:57 | 18.11.2019

Фото: "Инцидент-Екатеринбург

В домах на улице Энергостроителей 11 и 19 живут коты. Известно, что на днях окна подвалов заложили кирпичной кладкой и вот уже протяжении двух дней животные остаются замурованными.



Сообщается, что животные никому не вредят. «Люди их кормят, они не блохастые, ухоженные, ходят в туалет на улицу», – отмечает подписчица группы «Инцидент-Екатеринбург» во вКонтакте Ангелина.



Жители просят зоозащитников о помощи.



Мы будем следить за развитием событий.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»