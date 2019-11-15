В Екатеринбурге годовалый малыш умер из-за менингококковой инфекции

14:18 | 17.11.2019

Фото предоставлено Юлией Умаровой

В уральской столице ребенок, которому был 1 год и 10 месяцев, скончался из-за менингококковой инфекции. Родители считают, что в смерти мальчика виноваты сотрудники частного детсада и врачи. По факту произошедшего проводит проверку Следственный комитет.



Как передает Е1, вечером 12 ноября родители пришли в садик за сыном и увидели, что ребенок не играет, а сидит отдельно от всех в болезненном состоянии. По словам мамы Юлии, воспитательница в этот момент подметала пол. Увидев маму, ребенок даже не смог встать со стула, чтобы побежать встречать её.



Воспитательница сказала матери, что ребенок переутомился, потому что днём не спал, но у ребенка оказалась высокая температура. После того как родители увидели пятна на теле ребенка, сразу вызвали скорую.



Врачи приехали только через 2,5 часа. Они осмотрели ребенка, сказали, что пятна похожи на синяки и не выявили ничего серьезного. Засыпая, мальчик постанывал. Мать вызвала скорую ещё раз. В этот раз врачи приехали быстрее – за 20 минут.



В этот момент у ребенка уже были холодные руки и ноги, синие губы, он задыхался. Врачи сразу же сказали, что у ребенка менингококковая инфекция в молниеносной форме, при которой заболевание заканчивается летальным исходом.



Мальчика увезли в реанимацию, а в 3 часа ночи ребенок впал в кому. Позже из больницы позвонили и сказали, что малыш скончался. По официальным данным, он умер от синдрома Уотерхауса-Фридериксена - резкого разрушение коры надпочечников при двустороннем кровоизлиянии в надпочечники.



Сейчас для определения точной причины смерти ребенка следователи собираются провести судебно-медицинскую экспертизу. После этого органами будет принято процессуальное решение.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»