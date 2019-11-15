«Новый уровень»: на Химмаше в Екатеринбурге вскрыли автомобиль, отогнув дверь

13:03 | 17.11.2019

скриншот видео очевидца

В уральской столице в микрорайоне Химмаш вандалы вскрыли автомобиль, отогнув дверь. По словам пострадавшего, из машины ничего не украли.



«Новый уровень в сфере авто краж. Зачем выбивать стекла, когда можно просто отогнуть дверь...», - поделился молодой человек в группе ВКонтакте «Типичный Екатеринбург».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»