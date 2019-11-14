В мужских туалетах екатеринбургской гимназии установили камеры видеонаблюдения

11:56 | 15.11.2019

Фото: Яндекс

В екатеринбургской гимназии № 5 в мужских туалетах установили камеры видеонаблюдения, сообщает издание Znak.com.



Камеры стали вынужденной мерой, ведь молодые люди, по некоторым данным, курили и вейпили в туалетах. Отмечается, что кабинки не попадают в зону видеофиксации. В женском туалете наблюдения нет, потому что девочек ещё нет в так называемом «чёрном списке».



Найти вейперов не получалось, поскольку дети, жалующиеся на курящих, не рассказывают всех деталей. Тем временем директор Галина Панькова и вовсе думает, что такая информация – лишь слухи, преувеличенные родителями.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»