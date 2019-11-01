Ритуальная организация выплатит свердловчанке неустойку за неустановленный памятник

19:01 | 13.11.2019

Фото: arhiv.vlastdengi.ru

В Свердловской области организация, осуществляющая ритуальные услуги, выплатит местной жительнице компенсацию за неустановленный памятник. Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, женщина трижды направляла в организацию претензии, которые были оставлены без удовлетворения.



Уточняется, что свердловчанка заключила с организацией договор, согласно которому её сотрудники должны были изготовить, выполнить художественные работы, доставить до места захоронения и установить памятник на Лесном кладбище Екатеринбурга. За эти услуги женщина заплатила 36 тысяч рублей. Памятник в итоге так и не был установлен.



Поэтому свердловчанка обратилась в Консультационный пункт для потребителей Центрального Екатеринбургского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» за юридической помощью. Вместе со специалистами она подготовила иск и отправилась в суд.



Согласно решению суда, ритуальная организация теперь должна будет выплатить женщине неустойки и компенсации в размере более 84 тысяч рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»