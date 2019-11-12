Роспотребнадзор зафиксировал очаг туберкулёза в уральском университете

19:31 | 12.11.2019

Фото: Яндекс.Картинки

В Екатеринбурге на наличие туберкулёза стали проверять иностранных студентов УрГЭУ СИНХ, живущих в общежитии на Щорса. Такие меры были приняты после того, как признаки болезни обнаружились в одного из учащихся.



В Роспотребнадзоре сообщили, что в УрГЭУ зафиксирован очаг туберкулёза. В ведомстве отметили, что сейчас нужно сделать так, чтобы инфекция, если она действительно есть, не распространилась дальше.



Как рассказали в Свердловском противотуберкулёзном диспансере, обследование заболевшего учащегося ещё не закончено. Если у него все же диагностирует туберкулёз, то отправят в данный диспансер. В пресс-службе добавили, что если студент или посольство не оплатят пребывание в больнице, то его отошлют в свою страну, где будет оказана необходимая помощь.



А по словам представителей пресс-службы СИНХа, университет не получал документов из Роспотребнадзора, которые подтвердили бы болезнь одного из студентов УрГЭУ.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»