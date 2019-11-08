Криминал или шутка? В Екатеринбурге на Макаровском мосту висит мешок, напоминающий человеческое тело

Сегодня утром в Екатеринбурге на одном из пролетов Макаровского моста обнаружили мешок, висящий на веревке над рекой. По словам очевидцев, форма пакета подозрительно напоминает человеческое тело.Следственный отдел по Железнодорожному району проводит доследственную проверку. Уже установлено, это чья-то очень плохая шутка.На месте происшествия дежурят сотрудники полиции.