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09:43 | 11.11.2019

Фото: e1.ru

Криминал или шутка? В Екатеринбурге на Макаровском мосту висит мешок, напоминающий человеческое тело

Сегодня утром в Екатеринбурге на одном из пролетов Макаровского моста обнаружили мешок, висящий на веревке над рекой. По словам очевидцев, форма пакета подозрительно напоминает человеческое тело.

Следственный отдел по Железнодорожному району проводит доследственную проверку. Уже установлено, это чья-то очень плохая шутка.

Криминал или шутка? В Екатеринбурге на Макаровском мосту висит мешок, напоминающий человеческое тело


На месте происшествия дежурят сотрудники полиции.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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