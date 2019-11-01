На трассе в Свердловской области больше десятка автомобилей пробили колеса

13:52 | 8.11.2019

Фото: web.archive.org

Сегодня утром на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил более десяти автомобилей пробили колеса.



По информации в группе «Екатеринбург – Серов» в соцсети «ВКонтакте» известно, что причиной инцидентов являются глубокие ямы на дороге. Отметим, проблемными местами являются 298/299-м и 306/307-м километры дороги.



В управлении ГИБДД по Свердловской области сообщили, что на место происшествия выехали инспекторы, информация от них пока не поступила.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»